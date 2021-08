Roekeloze automobilist heeft dood van Maria (24) op zijn geweten, ouders schenken hem vergiffenis: “We lieten hem zelfs in ons huis wonen”

Misschien wel het toppunt van vergiffenis: Maria Jimenez (24) is gestorven door het roekeloze rijgedrag van een van haar vrienden, maar toch hebben haar ouders die bestuurder in hun hart gesloten. Sterker nog: in de aanloop naar zijn proces lieten ze Nick Tay een tijd in hun huis in het Britse stadje Guildford logeren.

Het noodlot voltrok zich in maart 2017, enkele dagen vooraleer Maria 24 jaar zou worden. Na een etentje met het kerkkoor vroeg ze aan Nick om haar met haar wagen naar huis te brengen. Zijzelf had immers te veel gedronken. Nick stemde daarin toe, hoewel hij niet verzekerd was. En hij reed veel te snel op de tweebaansweg in Tolworth. Bijna 180 kilometer per uur, zou later uit het onderzoek blijken.

Nick raakte de middenberm en ging overkop. Maria droeg geen gordel en werd uit de wagen geslingerd. Ze maakte geen schijn van kans. Nick zelf kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Wanhoop

Toen haar ouders het vreselijke nieuws te horen kregen, stortte hun wereld in. Toch leefde Elizabeth meteen ook mee met de jongeman die de dood van hun dochter op zijn geweten had. “Ik had die man nog nooit ontmoet, maar ik had via Maria wel verhalen over hem gehoord. Ze hadden allebei een relatiebreuk achter de rug en steunden elkaar daarin. En nu zat hij helemaal alleen op het politiebureau, want zijn familie woonde in Singapore. Hoe wanhopig moest hij wel niet zijn?”

“Ik snap dat de meeste ouders heel anders zouden reageren, maar ik maakte me zorgen om hem. Eén vraag bleef door mijn hoofd spoken: wat als mijn eigen zoon of mijn man achter dat stuur gezeten zou hebben? Of erger nog, ikzelf? Ik wilde hem duidelijk maken dat ik aan zijn zijde stond”, aldus Elizabeth.

Quote Diep vanbinnen wilde ik Nick vermoorden Fernando Jimenez

“Wilde hem vermoorden”

Haar echtgenoot Fernando toonde zich in eerste instantie een pak minder vergevingsgezind. “Ik verweet mezelf dat ik die Peugeot voor haar gekocht had, maar eerlijk? Diep vanbinnen wilde ik vooral Nick vermoorden. Die gedachte hield ik echter voor mezelf.”

Elizabeth zocht intussen contact met Nick. “De politie stond niet toe dat ik hem een bezoek zou brengen, dus zat er niets anders op dan te bellen. Dat was de allereerste keer dat we met elkaar praatten. Ik bleef maar herhalen dat ik hem graag zag, hij hield niet op met wenen.”

In tranen op de grond

Twee dagen na de dood van Maria zagen ze elkaar al in levenden lijve. Nick kwam naar het huis van Elizabeth, waardoor hij ook de confrontatie met Fernando moest aangaan. De jongeman vroeg om vergiffenis, waarna ze elkaar omhelsden en in tranen op de grond rolden. “Dat was het moment waarop mijn woede wegsmolt”, aldus de vader van Maria. “Ik liet mijn bitterheid varen en in de plaats kwam genade. Als die slechte gevoelens gebleven waren, zou ik er aan kapot gegaan zijn. Nu beschouw ik hem als een zoon.”

Volledig scherm Elizabeth en Fernando Jimenez. © RV

Samen gekookt en gewandeld

Elizabeth en Fernando zouden vanaf dan alles in het werk stellen om een gevangenisstraf te voorkomen. “Mijn onmiddellijke liefde en steun voor Nick klinkt misschien vreemd in de oren. Telkens opnieuw bleef ik het voor hem opnemen, zelfs de politie begreep er niets van. Maar van hem een crimineel maken? Nee, dat loste niets op. Integendeel zelfs... Ik begreep perfect wat Maria in hem gezien had. Hoe meer ik in zijn buurt vertoefde, hoe meer de wonde heelde.”

In de aanloop naar zijn proces mocht Nick dan ook bij de ouders van Maria logeren. “Zijn familie zat aan de andere kant van de wereld, hij had ons dus nodig. Gedurende zes weken hebben we onder hetzelfde dak gewoond. We hebben samen gekookt, wandelingen gemaakt,... Een fantastische tijd.”

Quote Maria zou het niet anders gewild hebben Elizabeth Jimenez

Vijf jaar cel

De rechter bleek echter niet te vermurwen en veroordeelde Nick tot een gevangenisstraf van vijf jaar. “Elke week gingen we hem bezoeken. Een vreselijke periode, het voelde aan alsof ik hem in de steek gelaten had. Die nachtmerrie hield me zo hard bezig dat ik niet eens deftig kon rouwen om Maria.”

Na 3,5 jaar kwam Nick op vrije voeten, maar hij werd meteen gedeporteerd naar zijn thuisland. “Daar doet hij het geweldig. Hij is getrouwd en er is ook een kindje op komst. We praten nog elke dag. Als er geen Covid-19 was, zou ik hem al lang bezocht hebben. Reageer met liefde in plaats van woede, dat leren we onze kinderen toch aan? Wel, Nick is ons heel dierbaar en Maria zou het niet anders gewild hebben”, besluit Elizabeth.