Rodrigo Duterte kandidaat-vicepresident bij Filipijnse verkiezingen van 2022

Internatio­na­le studie legt verband tussen hevige regenval juli en klimaatver­an­de­ring

6:21 De waargenomen neerslaghoeveelheden in de Duitse regio rond de rivieren Ahr en Erft en in het Belgisch gedeelte van het Maasbekken hebben de historische waarnemingen veruit overtroffen. Dat blijkt uit een attributiestudie, waaraan klimaatonderzoekers van het KMI en van verschillende instellingen uit onze buurlanden en de Verenigde Staten meewerkten. De vandaag gepubliceerde studie concludeert dat de kans op dergelijke extreme weersomstandigheden in West-Europa is toegenomen door de klimaatverandering. Dat meldt het KMI.