Rode Kruis roept op tot wereldwijde steun voor bestrijden nieuwe coronagolf in Afghanistan

Argentijn­se wetenschap­pers ontdekken nieuwe “armloze” dinosoort

Er is een nieuwe dinosoort ontdekt in het noorden van Argentinië. Het zou om een armloze, maar daarom niet minder gevaarlijke, soort gaan. De Argentijnse paleontologen stellen dat het een van de meest gevaarlijke roofdieren van zijn tijd moet zijn geweest. Door de ontdekking komen de onderzoekers meer te weten over de geografische evolutie van dinosauriërs in Zuid-Amerika.

22 februari