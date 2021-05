Rocket Lab faalt opnieuw bij raketlancering

Nederland­se vrouw zit half uur vast in 7 meter hoge boom nadat ze haar kat probeert te redden

18:10 Een Nederlandse vrouw heeft vandaag ruim een halfuur vastgezeten in een zeven meter hoge boom. Haar kat zat immers al vast in diezelfde boom en de vrouw had er niets anders op gevonden dan haar huisdier zelf te bevrijden. De brandweer moest uitrukken om het dier én het bazinnetje weer op de grond te krijgen.