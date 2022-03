Robin Ramaekers ziet hoe lichamen worden opgeborgen in Mykolajiv: “Dingen gezien die ik liever nooit in mijn leven had gezien”

Antwerpse moeder die zoon (24) op eigen houtje uit Oekraïne wil weghalen deelt beklijven­de video van hem: “Russen houden Wessel al zes dagen gevangen”

“Hoi mama, alles gaat goed (wrijft zenuwachtig aan zijn neus). Euh, ze doen me geen pijn of zo. Ik dacht dat ze me hier voor altijd zouden laten in deze cel. (stilte) Dankjewel.” Een fel vermagerde Wessel de Winter (24) stuurde een aangrijpende Whatsapp-video van exact 14 seconden naar zijn mama Renate. Zij vertrok twee weken geleden op eigen houtje naar Oekraïne om haar zoon te halen. Maar de situatie lijkt complexer dan ooit: Wessel zit in een Russische cel en heeft geen paspoort meer.

