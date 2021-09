Robin Ramaekers spreekt met Afghaanse vrouwenrechtenactiviste: “Wij vragen echt niet veel”

In Afghanistan mogen meisjes ouder dan twaalf nu al niet meer naar school gaan. Dat heeft VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers zelf kunnen vaststellen in de hoofdstad Kaboel. Een klas van 30 leerlingen is sinds het talibanregime geslonken tot 8 leerlingen. Volgens de taliban is het maar tijdelijk, maar het is duidelijk dat vrouwenrechten in Afghanistan zwaar onder druk staan. Dat vertelt ook de bekendste vrouwenrechtenactiviste van Afghanistan: “De toekomst voor de Afghaanse vrouwen ziet er donker uit. We vragen echt niet veel, we willen gewoon naar school kunnen gaan.” Indien er geen verandering komt, ziet ze geen andere oplossing dan protesteren. “En deze keer zullen het meer dan vijftien mensen zijn. Dan zal het om een half miljoen mensen gaan.”