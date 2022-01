Robin Ramaekers op enkele kilometers van de loopgraven van pro-Russische milities: “Hier valt vooral de leegte op”

PORTRET. Max Moszkowicz (95), de “founding father” van de gilde der strafplei­ters

In Hasselt is de Nederlandse advocaat Max Moszkowicz (95) overleden. De flamboyante strafpleiter was de decennia lang de uitverkoren raadsman van crimineel Nederland. De laatste dertig jaar van zijn bewogen leven — hij overleefde 954 dagen in verschillende nazi-kampen en verloor er de rest van zijn familie — woonde hij in ons land. De helft daarvan bracht hij door als een soort kluizenaar.

19:04