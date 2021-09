Robin Ramaekers onderweg naar Pakistaanse grens: “Op deze weg zijn de voorbije week verschillende aanslagen geweest”

Robin in AfghanistanVTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is onderweg naar de Pakistaanse grens. Hij zal vanuit Islamabad terug naar België vliegen. “De reden dat we deze weg nemen, is omdat het onmogelijk is om een vlucht te vinden vanuit Kaboel richting het buitenland. Die zijn zeer onregelmatig”, vertelt Robin. “Het is wel een problematische weg, want er zijn al verschillende aanslagen geweest de voorbije week. Dat was vooral aan de Pakistaanse grens.”