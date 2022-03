Robin Ramaekers onder militaire begeleiding naar Odesa: “Toeristisch hart hermetisch afgesloten”

Verhoor Abdeslam op proces over aanslagen Parijs wordt dinsdagmid­dag hernomen

Op het proces over de terreuraanslagen in Parijs in 2015 wordt het verhoor van Salah Abdeslam dinsdag vanaf 12.30 uur voortgezet. De 32-jarige Abdeslam is de enige overlevende van het terreurcommando. Hij wordt beschouwd als één van de hoofddaders.

18:28