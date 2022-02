Robin Ramaekers in oosten van Oekraïne: “Mensen zijn hoopvol, maar twijfels blijven”

In de marge: na Macron wil ook Duits bondskanse­lier Scholz geen Russische coronatest, en dat betekent weer aanschui­ven aan die lange tafel

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is in Moskou voor gesprekken met Russisch president Vladimir Poetin over de oplopende spanningen rond Oekraïne. Scholz weigerde echter voor de ontmoeting een Russische PCR-test uit te laten voeren. Ook de Franse president Emmanuel Macron wilde eerder zo'n test niet. Net als Macron moest Scholz vanmiddag dan ook aan de inmiddels beruchte lange witte tafel in het Kremlin plaatsnemen, meters verwijderd van Poetin.

14:19