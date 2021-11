Rittenhouse in eerste interview na vrijspraak: “Ik ben geen racist, ik steun de Black Lives Matter-beweging”

Meeste ambtenaren VS haalden coronaprik voor verplich­ting ingaat

In aanloop naar de vaccinatieplicht die deze maandag ingaat, heeft ruim 90 procent van de ambtenaren van de Amerikaanse overheid zich al minstens een keer laten prikken. De "overgrote meerderheid" is volledig gevaccineerd, aldus functionarissen zonder een precies aantal te noemen. In totaal 3,5 miljoen werknemers vallen onder de verplichting die door president Joe Biden in september werd afgekondigd.

