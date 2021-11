Risiconiveau in Nederland voor het eerst naar het hoogste niveau

In Nederland staat het risiconiveau voor het coronavirus sinds dinsdag op de hoogste categorie. Drie weken geleden voerde Nederland een landelijk systeem in met drie niveaus: “waakzaam”, “zorgelijk” en “ernstig”. Het is voor het eerst sinds de invoering van het systeem dat de categorie “ernstig” van toepassing is.