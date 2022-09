"Risico op inzet van kernwapens blijft klein", volgens kolonel Housen: "Het Kremlin kan nog een aantal sporten van de escalatieladder beklimmen”

IN KAART. Al 500 miljard euro toegewezen door Europese overheden om burgers en bedrijven te beschermen van torenhoge energie­prij­zen

Om de schok van de torenhoge gas- en elektriciteitsfacturen op te vangen openen Europese overheden de portefeuille. In totaal is er op die manier al 500 miljard euro toegewezen. Dat berekende de in Brussel gevestigde denktank Bruegel. In vergelijking met de rest van Europa steekt Groot-Brittannië er met kop en schouders boven uit.

