Rishi Sunak stelt zich officieel kandidaat voor Brits premierschap

“Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar we zien ons geconfronteerd met een grote economische crisis. Daarom stel ik me kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en als onze volgende premier. Ik wil de economie herstellen, onze partij verenigen, en leveren voor ons land”, aldus Sunak op Twitter.“ Ook al zijn de uitdagingen waarmee we nu geconfronteerd worden zelfs groter” dan die tijdens de pandemie, “de mogelijkheden zijn fenomenaal als we de juiste keuzes maken”, aldus Sunak. “De keuze die onze partij nu maakt, zal bepalen of de volgende generatie Britten meer mogelijkheden zal hebben” dan de generaties daarvoor.

Sunak belooft de verkiezingsbeloften die de Conservatieven in 2019 deden en waarmee ze 43,6 procent van de stemmen haalden, waar te maken. Onder zijn leiderschap zal er “integriteit en professionaliteit zijn en rekenschap gegeven worden op elk overheidsniveau”. Partijgenoten in het parlement vraagt hij om de kans “onze problemen op te lossen. De partij en ons land voorwaarts te leiden naar de volgende algemene verkiezingen”.

Vrijdagavond raakte al bekend dat Sunak als eerste de nodige steun had verworven van zeker honderd Conservatieve parlementariërs als potentieel kandidaat voor het partijleiderschap na het aftreden van premier Liz Truss. Vanochtend stond de teller volgens de BBC op 129, ruim boven de grens van honderd die nodig zijn om mee te kunnen doen aan de leiderschapsverkiezing. Het was dan wachten op zijn officiële kandidaatstelling, wat nu is gebeurd.

Volledig scherm Ook Penny Mordaunt is kandidaat-premier. © AP

Sunak is de tweede Tory die zich kandidaat stelt als partijleider en eerste minister. Penny Mordaunt, fractieleider van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis, had vrijdag al aangekondigd dat ze in de race zou stappen. Maar zij heeft nog niet de benodigde honderd steunbetuigingen van Conservatieve parlementsleden verzameld, zeggen Britse media. Van oud-premier Boris Johnson wordt ook verwacht dat hij een gooi gaat doen naar het leiderschap.

De BBC en de Sunday Times hadden gemeld dat de voormalige Britse premier Boris Johnson en Rishi Sunak, mogelijke rivalen in de race om Downing Street, elkaar zaterdagavond hadden gesproken. Daar kwam geen deal uit.

Kandidaten moeten tegen maandag 14 uur Britse tijd (15 uur onze tijd) minstens honderd nominaties krijgen van conservatieve leden van het Lagerhuis. Momenteel voldoet Sunak als enige aan die vereiste. Volgens een telling van de Britse omroep BBC News heeft hij zondagmiddag al de steun van 129 parlementsleden. De teller van Mordaunt staat op 23, terwijl Boris Johnson kan rekenen op 55 nominaties. Mocht maandagmiddag slechts een kandidaat de benodigde honderd steunbetuigingen hebben, dan wordt die kandidaat automatisch de nieuwe partijleider en daarmee ook premier van Groot-Brittannië.

Liz Truss trad donderdag af als premier. De opvolgster van de door schandalen geplaagde Boris Johnson was toen pas 44 dagen regeringsleider.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.