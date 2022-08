Rioolwater stroomt ongezuiverd de zee in aan Brits strand

De ‘coolste politica ter wereld’: wie is Sanna Marin, de premier die zich moet verdedigen met drugtest?

U kent Sanna Marin (36) tegenwoordig vooral als ‘feestpremier’. De Finse regeringsleider kwam in een mediastorm terecht nadat op sociale media beelden opgedoken waren van een gezellig onderonsje waar ze uitbundig aan het dansen was. Ongepast voor een vrouw die zo’n functie bekleedt, oordelen haar tegenstanders. Sterker nog: ze heeft inmiddels een drugtest ondergaan omdat kwatongen in de video verdachte uitspraken leken te ontwaren. Marin ziet er allemaal geen graten in. Zij was zich gewoon met wat alcohol aan het amuseren, mag het even? Maar wie is deze powerlady, die door de Duitse krant ‘Bild’ omschreven werd als “de coolste politica ter wereld”, nu echt?

19 augustus