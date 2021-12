Rijkste vrouw van Amerika, Mackenzie Scott, is een anarchistische filantroop

Over de term ‘op het tweede gezicht’ gesproken: eerst noemen ze je een hebzuchtige ex, daarna blijk je een engel van vrijgevigheid. In 2019 was ‘greedy’ in Amerikaanse media een adjectief voor Mackenzie Scott Tuttle (1970). Dat jaar eindigde haar huwelijk met Jeff Bezos, CEO van Amazon.com. De scheiding maakte van haar in één keer de rijkste vrouw ter wereld. Haar advocaten sleepten er 4 procent van Amazons aandelen voor haar uit. In 2019 stond ‘de rijkste ex aller tijden’ in de paaseditie van ‘De Volkskrant’ bij de hoofdzonde Avaritia (hebzucht), in 2021 bij de kardinale deugd Caritas (naastenliefde). In haar thuisland is de term ‘Saint Mackenzie’ al gespot.