Rijkste Russen in één dag tijd al 35 miljard euro kwijt

Onze journalist zit vast in Kiev: “Flatgenoot schenkt wodka in terwijl sirenes loeien. ‘Blijf veilig’, zegt hij”

Massale paniek, honderden gewonden, explosieve raketinslagen,... De inwoners van Oekraïne zijn gisteren ontwaakt in een land in oorlog. Net als onze journalist Arnaud De Decker, die vastzit in de hoofdstad Kiev, waar nu het zwaartepunt van het geweld lijkt te liggen. Dit is zijn verslag van de eerste 24 uur: “De chaos is hier compleet.”

8:13