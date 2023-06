Rijkeluistoerisme wordt steeds extremer, de gevaren ook: “Als toeristisch ruimtereiziger ben je niet beter beschermd dan de opvarenden van de Titan”

Washington vond geen enkel recht­streeks bewijs dat Covid-19 uit labo in Wuhan kwam

De CIA en andere Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geen enkel bewijs gevonden dat een direct verband legt tussen Covid-19 en het laboratorium in het Chinese Wuhan. Dat staat in een rapport dat vrijdag werd gepubliceerd. De diensten zijn “nog steeds niet in staat om de precieze oorsprong van Covid-19 te bepalen”, klinkt het nog.