Rijdend opladen: Zweedse snelweg biedt duurzame oplossing voor elektrische voertuigen

KIJK. Zo installeren ze de slimme weg

In 2025 zal er een nieuwe oplaadweg van 21 km worden aangelegd in Zweden, maar de oplaadmethode is nog niet besloten. Eerdere oplaadwegen in Europa gebruikten apparatuur van buitenaf, vergelijkbaar met een stadstramlijn of een externe kabel dat aan de auto wordt gekoppeld. Dat is echter niet praktisch voor gewone automobilisten. Een andere optie is het aanleggen van draadloze laadinfrastructuur die dan een elektromagnetisch signaal uitzendt naar een spoel aan de onderkant van het voertuig.