Revolutionaire technologie met trilvest laat dove concertgangers genieten van muziek

Tijdens een klassiek concert in New York kregen dove toeschouwers de kans om de draadloze trilvesten te testen. De vest heeft 24 vibratiepunten die de muziek nabootsen van het podium. De trilvest is een nieuw project van het technologiebedrijf Not Impossible en kreeg de naam ‘Music: Not Impossible’. Het bedrijf wil met hun projecten sociale barrières verminderen.