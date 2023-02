Reuzenkrokodil valt man aan en doodt hond in Australië

Het incident vond woensdag plaats aan een rivier in Bloomfield, in de staat Queensland. Een 37-jarige man was er zijn hond Magic Molly aan het uitlaten. Op een video die door de Australische media wordt gedeeld, is te zien hoe een krokodil plotseling uit het bruine water tevoorschijn komt en in de man zijn been bijt. De man kan zichzelf bevrijden en probeert daarna tevergeefs zijn hond te redden, die door de krokodil in de rivier was getrokken. De gewonde man moest later worden overgevlogen naar een ziekenhuis in de stad Cairns.