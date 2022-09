Reusachtige roze diamant gaat onder de hamer bij Christie's

Zelensky garandeert bescher­ming van Russen die zich overgeven aan Oekraïne: “Ze zullen beschaafd worden behandeld”

Russische soldaten die zich overgeven aan Oekraïne zullen beschaafd worden behandeld, zo heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky verzekerd in een nachtelijke toespraak afgelopen weekend. Het Oekraïense staatshoofd richtte zich tot de Russen en riep hen nogmaals op te deserteren “in plaats van het risico te nemen om later als oorlogsmisdadiger te worden veroordeeld. Het is beter om je over te geven dan te sterven bij de Oekraïense wapenaanvallen.”

