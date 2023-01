Reusachtige ballon baby Trump nog eens opgeblazen om te verhuizen naar collectie Museum of London op nieuwe locatie

Herinner je je de gigantische baby Trump nog? De ballon ging in 2018 en 2019 in Londen de lucht in als protest tegen de staatsbezoeken van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk. De ballon kwam in 2021 in handen van het Museum of London, dat hem nu weer heeft opgeblazen tijdens een uitgebreid nazicht van baby Trump. Bedoeling is dat de ballon in 2026 een “laatste rustplaats” krijgt in het nieuwe gebouw van het Museum of London.