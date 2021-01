Reusachtige baby-Trumpballon krijgt plek in Museum of London

De wereld rond

De ballon toerde de afgelopen jaren de wereld rond en kwam opnieuw in Londen aan in een koffer. Eerst moet het ding nu in quarantaine. Daarna zal hij worden uitgestald, laat museumdirectrice Sharon Ament weten.

‘Typische Britse satire’

"We doen niet aan politiek en we hebben geen standpunt over de politiek in de VS, maar de ballon is een weergave van de typisch Britse satire", zo zegt ze. "We gebruiken veel humor en we lachen met politici. Dit is daar een groot -letterlijk- voorbeeld van".