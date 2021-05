Retourtje van Eindhoven naar Londen? Dat kon bij Ryanair even aan negatieve prijs

Cabine Italiaanse kabelbaan ging 100 per uur op moment van impact en werd 54 meter ver geslingerd

25 mei Er zijn meer details bekend over het tragische ongeval met een kabelbaan in Italië van afgelopen weekend. Volgens minister voor Transport van de regio Piëmont Marco Gabusi had de cabine een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur toen ze naar beneden stortte en werd ze 54 meter ver gekatapulteerd. Vervolgens rolde ze nog tientallen meters door. De toestand van de enige overlevende van de crash - een jongen van 5 jaar - is stabiel. Artsen proberen hem vandaag uit zijn kunstmatige coma te halen. Er staat een team van psychologen klaar om hem bij te staan.