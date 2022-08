Resten in op veiling verkochte koffers in Nieuw-Zeeland zijn van twee kinderen

China neemt kernreac­tor in Taishan na ruim een jaar weer in gebruik

Kernreactor 1 in Taishan, in het zuiden van China, is opnieuw in gebruik genomen, nadat die meer dan een jaar heeft stilgelegen na een incident, zo maakte de uitbater woensdag bekend. De kerncentrale, die met de Franse energiereus EDF werd gebouwd, is de eerste ter wereld die met EPR-technologie (European Pressurized Reactor) werkt.

17 augustus