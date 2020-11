Restauratie opnieuw de mist in: “Het aardappelhoofd lijkt sprekend op Trump”

Massale protesten in Armenië tegen overeen­komst over Nagor­no-Karabach: “Tientallen personen opgepakt”

11 november Duizenden mensen zijn in Armenië op straat te gekomen om te protesteren tegen de overeenkomst met Rusland en Azerbeidzjan over een stopzetting van de gevechten in het conflictgebied Nagorno-Karabach. De manifestanten in het centrum van hoofdstad Jerevan eisen dat premier Nikol Pasjinian aftreedt.