Restaurants in Denemarken kunnen vroeger open dankzij goede coronacijfers

Maar Denemarken versoepelt nog meer. Er mogen vanaf woensdag tien in plaats van vijf deelnemers zijn bij bijeenkomsten binnen. Buiten gaat het om vijftig in plaats van tien deelnemers. Erediensten zullen vanaf dan ook langer dan een halfuur mogen duren. In voetbalstadions zijn onder specifieke voorwaarden tot vijfhonderd zittende toeschouwers per vak toegelaten. Ook zijn er versoepelingen in scholen, voor georganiseerde trainingen in sporthallen en in andere overdekte infrastructuur voor kinderen, jongeren en senioren.