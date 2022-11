Restanten van verminkt vrouwenlichaam gevonden in Duitsland: mogelijk doorbraak in moord op Diana Santos (40)

Beelden tonen hoe paniek uitbreekt in Iraans metrostati­on nadat veilig­heids­agen­ten het vuur openen

In de Iraanse hoofdstad Teheran is er paniek uitgebroken nadat veiligheidsagenten het vuur hebben geopend in een metrostation. Op beelden zijn meerdere schoten snel na elkaar te horen en mensen proberen dekking te zoeken. Het is niet duidelijk waarom de security schoten loste.

15 november