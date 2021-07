Restant van ingestort appartementsgebouw Miami wordt gesloopt voor naderende tropische storm

Spanje zet 6.000 mensen in quarantai­ne na enorme corona-uit­braak door feestende tieners op Mallorca

1 juli Bijna 6.000 mensen zitten in Spanje in quarantaine nadat middelbare scholieren tijdens hun vakantie een grote corona-uitbraak hebben veroorzaakt op Mallorca. Honderden jongeren moesten op het mediterrane eiland gedwongen in isolatie in een viersterrenhotel met politiebewaking. Er zijn al bijna 2.000 positieve gevallen gemeld verspreid over heel Spanje.