Republikeinse volksvertegenwoordiger waarschuwt voor mogelijke burgeroorlog in VS

Kinzinger werd samen met partijgenote Liz Cheney, die eveneens in de onderzoekscommissie zetelt, “gecensureerd”, wat betekent dat ze binnen hun partij alle steun verliezen. Cheney liet al verstaan dat ze zich nog harder zal inzetten om de waarheid rond de gebeurtenissen op 6 januari 2021 aan het licht te brengen.

Burgeroorlog

Het duo is erg ongerust over de politieke verdeeldheid in de VS en over het toenemende extremisme binnen de eigen partij. Volgens Kinzinger valt het niet uit te sluiten dat er in de VS een burgeroorlog zal uitbreken. “Een burgeroorlog in de 21ste eeuw is niet te vergelijken met de Amerikaanse burgeroorlog van de 19de eeuw”, zei hij donderdag tijdens een uitzending van ‘The View’ op ABC News. “Het is gewapende groepen tegen gewapende groepen, gerichte moordaanslagen, geweld. Dat is wat een 20ste en 21ste-eeuwse burgeroorlog is.”

“We identificeren onszelf via ons ras en etniciteit, we zonderen ons af en we leven in verschillende realiteiten. Ik denk niet dat het een brug te ver is om te denk dat dit een mogelijkheid is,” aldus Kinzinger. “Ik denk dus dat we ervoor moeten waarschuwen en erover moeten praten, zodat we het kunnen erkennen en ertegen kunnen vechten en ons land boven onze partijen kunnen stellen, omdat het draait om overleven.”

Quote Een eens zo grote partij die stond voor principes, is nu een partij die staat voor loyaliteit aan één man. Adam Kinzinger

De Republikein is teleurgesteld in zijn eigen partij, zegt hij. “Een eens zo grote partij, die ergens voor stond, die stond voor principes, of je het nu eens bent met die principes of niet, is nu een partij die staat voor loyaliteit aan één man”, aldus Kinzinger, verwijzend naar de enorme invloed die ex-president Donald Trump nog steeds uitoefent in de partij.

Extremisme en complottheorieën

Hij betreurt ook dat er binnen de Republikeinen steeds meer ruimte is voor stemmen als die van volksvertegenwoordigers Marjorie Taylor Greene en Paul Gosar, beide aanhangers en verkondigers van uiteenlopende complottheorieën. Zo beweren ze onder andere nog steeds dat president Joe Biden in 2020 de verkiezingsoverwinning van Trump heeft gestolen, en net als vele andere partijleden willen ze erkennen dat de bestorming van het Capitool door Trump geïnspireerd was.

De weigering om de waarheid onder ogen te zien en te verkondigen, is volgens Kinzinger “endemisch in de partij”. “De waarheid is dat het een door Trump geïnspireerde opstand was. Het maakt me verdrietig om dat te horen, als mensen hun kop in het zand steken en er niet op ingaan. Je kan niet denken dat het weggaat, of dat je het kunt bagatelliseren. Over vijf tot tien jaar zal de geschiedenis dit heel correct beoordelen en zullen 99% van de Amerikanen de waarheid kennen. Ik zou nu niet aan de kant van leugens en samenzweringen willen staan,” zegt hij. “Dat is waar we nu voor vechten, om ervoor te zorgen dat onze kinderen de waarheid krijgen, onverbloemd, in de geschiedenisboeken waar ze van leren.”

Kinzinger is niet de enige die waarschuwt voor het gevaar van een Amerikaanse burgeroorlog. In december schreven drie gepensioneerde Amerikaanse generaals een open brief in de krant Washington Post, waarin ze stellen dat een nieuwe poging om de verkiezingsuitslag te wijzigen - zoals Trump deed nadat hij in 2020 verloor van Biden - “kan leiden tot een burgeroorlog” en ze roepen zowel de overheid als het leger op tot maatregelen om te vermijden dat het ooit zover komt.

