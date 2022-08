Republikeinse Trump-critica Liz Cheney overweegt gooi naar presidentschap in 2024

Formule 1-wagen scheurt over Tsjechi­sche snelweg: politie op zoek naar bestuurder van racewagen

Op het internet circuleren er beelden van een racewagen die op de snelweg D4 in Tsjechië verschillende auto’s voorbijraast. De bestuurder rijdt vermoedelijk met een Formule 1-wagen van Ferrari, al is dat niet helemaal zeker. Het uitzicht van de auto komt overeen, al zou het eerder om een GP2-auto gaan uit de jaren 2008 tot 2010. De Tsjechische politie is nu op zoek naar de eigenaar, maar die zoektocht verloopt niet zo makkelijk zonder kenteken van de auto. In 2019 werd de auto ook al eens gesignaleerd, maar ontsnapte de eigenaar aan een boete doordat hij een helm droeg en daarom niet te identificeren was.

11:19