Republikeinse senator die naar Mexicaans resort vloog tijdens noodweer in thuisstaat Texas, keert weer huiswaarts na kritiek

Ted Cruz, Republikeins senator voor de staat Texas, heeft felle kritiek gekregen voor wat een vakantie-uitje naar het Mexicaanse Cancun lijkt te zijn. Cruz werd op de luchthaven en in het vliegtuig gefotografeerd, terwijl miljoenen Texanen ondertussen zonder elektriciteit en verwarming zitten door de koudegolf en sneeuwstormen die de VS momenteel teisteren. De Democraten vragen om zijn ontslag. Ondertussen heeft Cruz rechtsomkeer gemaakt.

Foto’s van Cruz in het vliegtuig doken enkele uren geleden voor het eerst op en werden vervolgens massaal verspreid op sociale media. “Raad eens welke senator uit Texas naar Cancun is gevlogen terwijl de staat doodvriest en mensen water moeten koken?”, zo stak Democratisch parlementslid Gene Wu het vuur aan de lont. Cruz bekritiseerde twee dagen geleden zelf nog dat sneeuwstormen Texas hebben platgelegd. “Niet goed. Blijf veilig!”, tweette hij.

“Cruz lijkt te geloven dat hij in Texas niet veel kan doen voor zijn staatsgenoten die zonder elektriciteit en/of water zitten en letterlijk bevriezen”, aldus MSNBC-journalist David Shuster. Zijn tweet werd al 50.000 keer geliket en 12.000 keer geretweet. Ook Fox News zegt dat de trip aan hen bevestigd werd.

Het vliegtuig zou gisteren om 16.45 uur lokale tijd (23.45 uur Belgische tijd) vertrokken zijn vanop de George Bush Intercontinental-luchthaven in Houston, en enkele uren later geland zijn in het momenteel 25 graden warme en zonnige Cancun.

De Democratische partij in Texas vraagt om zijn ontslag. “Texas zijn aan het sterven en jij zit op een vliegtuig richting Cancun. Neem ontslag”, tweetten ze.

De 50-jarige senator heeft zijn reis ondertussen afgebroken. Op de luchthaven van Cancun stond hij kort de pers te woord vooraleer hij weer op het vliegtuig stapte. “Nu de school deze week de deuren sloot, vroegen onze dochters om een reisje te maken met vrienden”, aldus Cruz. “Ik wilde een goede vader zijn, dus ik ben gisteravond met hen mee naar hier gevlogen en vlieg deze namiddag terug. Mijn personeel en ikzelf staan voortdurend in contact met lokale leiders en leiders van de staat om uit te spitten wat er in Texas is gebeurd.”

Ook ziekenhuizen bedreigd door watertekorten

Meer dan vier miljoen Texanen kwamen deze week zonder stroom te zitten doordat het elektriciteitsnetwerk compleet verstoord raakte door de sneeuwstorm. Volgens de website poweroutage.us is de situatie bij 500.000 inwoners vandaag nog altijd niet verholpen. Bij veel inwoners kwam er ook geen water meer uit de kraan doordat ook die leidingen bevroren en stuk raakten.

Ook ziekenhuizen hebben tijdens het dodelijke winterweer te maken met watertekorten. Dat dwingt de autoriteiten om naar creatieve oplossingen te zoeken, schrijft de krant The Washington Post. In Houston wordt een watervoorraad gebruikt die normaliter is bestemd voor het sproeien van parken. Ook wordt supermarkten gevraagd al het water dat ze kunnen missen naar medische instellingen te sturen.

Ook in San Antonio gaat het al zeker om vijf instellingen. Die kampen met problemen als lage waterdruk en stroomstoringen. In zeker één geval moest een noodgenerator worden aangezet. Sommige ziekenhuizen proberen patiënten over te plaatsen, maar dat is tijdens de coronacrisis lastig.

Volledig scherm Patiënten in het St. David’s South Austin Medical Center worden naar andere ziekenhuizen overgebracht. © AP

“Kraanwater eerst koken”

De waterproblemen hebben volgens de krant Houston Chronicle meerdere oorzaken. Waterleidingen barsten open en de apparatuur in drinkwaterinstallaties laat het afweten. Inwoners van Houston kregen de instructie kraanwater eerst te koken voor consumptie.

Met allerlei oplossingen wordt geprobeerd medische instellingen toch draaiende te houden. Een bestuurder van ziekenhuis Houston Methodist zei dat water wordt bespaard door mensen minder te laten douchen. Ook maken medewerkers hun handen schoon met handalcohol, in plaats van water en zeep. In St. David’s South Austin Medical Center gebruikten medewerkers vanwege de watertekorten vuilniszakken om uitwerpselen uit toiletten te scheppen. Daar wordt nu geprobeerd om mobiele toiletten te regelen.

Sommige patiënten zijn er niet gerust op. Een 71-jarige dialysepatiënt zei op televisie te vrezen dat watertekorten zijn behandeling in de weg staan. “Ik vreesde voor mijn leven”, zei de man, die erop wees dat water wordt gebruikt in dialyseapparaten. “Als de waterdruk wegvalt, werkt onze apparatuur niet meer.”

Volledig scherm Forth Worth, Texas. © EPA

