Republikeinse Senaatsfractieleider feliciteert Joe Biden voor verkiezingsoverwinning

NEDERLAND “Door politie doodgescho­ten Duitse influencer (23) had psychose door drugsge­bruik”

12:33 Een 23-jarige Duitse influencer die in augustus door de Nederlandse politie werd neergeschoten in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, had cannabis gebruikt en was waarschijnlijk onder invloed. “Het heeft er alle schijn van dat Sammy Seewald in een psychose verkeerde.”