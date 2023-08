Republikeinse presidentskandidaten zonder Trump in eerste debat

PORTRET. Wie is Viktor Zolotov, de baas van Poetins zwaarbewa­pend privéleger?

In Rusland krijgt de Nationale Garde nu ook tanks en artillerie. Alsof Poetin voor een opstand vreest, want eigenlijk is het korps zijn persoonlijke leger. Het wordt geleid door Viktor Zolotov (69), die Poetin al kent van toen hij nog op het stadhuis zat in Sint-Petersburg. Zolotov bevond zich daar toen in de grijze zone tussen onderwereld en veiligheidsdiensten. En eigenlijk bleef hij altijd een boef, maar één die over lijken zou gaan om Poetin aan de macht te houden.