Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley wil federaal abortusverbod, maar pleit voor sereen debat

Nikki Haley, de voormalige Amerikaanse VN-ambassadeur die hoopt om het in 2024 te schoppen tot president van de Verenigde Staten, heeft dinsdag in een toespraak op een pro-life-event gepleit voor een meer gematigd debat over abortus. Dat is momenteel immers een heet hangijzer in de VS, nu steeds meer staten een strenge abortuswet invoeren, ondanks grootschalig protest.

Haley geeft zelf de voorkeur aan federale wetgeving die het recht op abortus beperkt, maar beseft dat het onwaarschijnlijk is dat Republikeinen in het Congres de nodige meerderheid zullen behalen om die wet erdoor te krijgen. Daarom geeft ze er momenteel de voorkeur aan dat de staten individueel hun abortuswetgeving uitwerken.

De presidentskandidate, die in het verleden ook gouverneur van South Carolina was, is persoonlijk gekant tegen abortus, maar koestert geen negatieve gevoelens tegenover degenen die er anders over denkt, zegt ze. Amerikanen moeten volgens haar samenwerken om tot een consensus over het onderwerp te komen.

“Een consensus bereiken begint met humaniseren, niet met demoniseren”, aldus Haley. “Ik veroordeel iemand die ‘pro-choice’ (voor abortus, red.) is net zo min als ik wil dat ze mij veroordelen omdat ik ‘pro-life’ (tegen abortus, red.) ben.”

Volgens Haley en haar medewerkers bevindt ze zich in een unieke positie om te spreken over abortus en andere vrouwenkwesties, aangezien alle andere kandidaten in het Republikeinse veld mannen zijn. Tijdens de toespraak sprak Haley over persoonlijke ervaringen, waaronder haar eigen problemen met zwanger worden. Bovendien is haar echtgenoot Michael Haley geadopteerd. Tijdens eerdere kiesbijeenkomsten gaf Haley dat aan als reden voor haar verzet tegen abortus.

Heikel thema

Abortus is een netelig onderwerp voor Amerikaanse kiezers. Vorig jaar besliste het Amerikaanse Hooggerechtshof om het arrest Roe v. Wade, dat abortus legaal maakt, in te trekken. Hoewel een groot aantal Republikeinse kiezers gekant is tegen de procedure, vinden de meeste Amerikanen - inclusief veel Republikeinen - dat het in de meeste gevallen legaal moet zijn. In een peiling van Reuters/Ipsos eerder deze maand gaf 43 procent van de Republikeinen aan dat ze dat minder geneigd zijn om te stemmen voor een politicus die een strenge abortuswet steunt.

Haley gaat in haar toespraak niet in op abortusmedicatie, waarover momenteel een hevig debat woedt. Een federale rechter heeft immers eerder deze maand het gebruik van abortuspil mifepriston verboden, maar het Hooggerechtshof heeft die beslissing voorlopig geblokkeerd.

Andere Republikeinse kandidaten

Voormalig president Donald Trump, die in 2024 hoopt opnieuw de verkiezingen te winnen, houdt zich voornamelijk stil over abortus, maar volgens zijn adviseurs is hij van mening dat staten zelf verantwoordelijk zijn voor hun abortuswetgeving.

Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida die naar verwachting eerdaags zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen zal aankondigen, ondertekende deze maand een wet die abortus na zes weken zwangerschap in de meeste gevallen verbiedt.

Senator Tim Scott , een Republikein die onlangs een commissie oprichtte die zijn verkiezingskansen moet onderzoeken, heeft gezegd dat hij een federale wet zou ondertekenen om abortus na 20 weken zwangerschap te verbieden, maar hij heeft geweigerd een standpunt in te nemen over abortuspillen.

Democraten

Democraten zijn allesbehalve terughoudend in het publieke debat over abortus. President Joe Biden, een Democraat die dinsdag aankondigde dat hij in 2024 een tweede termijn wil, is voorstander van abortusrechten.

Vicepresident Kamala Harris zou dinsdagavond in Washington D.C. spreken op een “bijeenkomst voor reproductieve vrijheid”.

KIJK. Vicepresident Kamala Harris over verbod op mifepriston: “Dit is een gevaarlijk precedent”