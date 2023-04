Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley: "Niet waarschijnlijk” dat Biden einde tweede ambtstermijn haalt

Nikki Haley, de Amerikaanse VN-ambassadeur onder Trump die hoopt om het in 2024 tot president van de VS te schoppen, heeft op nieuwszender Fox News gezegd dat het “niet waarschijnlijk” is dat Joe Biden het einde van een tweede ambtstermijn zal halen.

Biden maakte eerder deze week bekend dat hij er nog eens vier jaar bij wil doen. Hij is nu al de oudste president uit de Amerikaanse geschiedenis en zal 86 jaar zijn als zijn tweede ambtstermijn erop zit.

KIJK. Zo stelde Joe Biden zich opnieuw kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap

De Republikeinse Haley (51) gelooft echter niet dat hij die leeftijd zal halen. “Hij heeft aangekondigd dat hij in 2024 weer kandidaat is en ik denk dat we met een zekere graad van feitelijkheid kunnen zeggen dat als je op Joe Biden stemt, je eigenlijk rekent op een president Harris (vicepresident Kamala Harris is opnieuw de running mate van Biden, red.). Ik denk niet dat het waarschijnlijk is dat hij zijn 86ste verjaardag zal halen.”

Daarmee doet de voormalige gouverneur van South Carolina een uitspraak die mogelijk nóg zal opduiken in het kamp van de Republikeinen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. Haley zei eerder al dat er een leeftijdslimiet en competentietests nodig zijn voor kandidaten die het presidentschap ambiëren.

Trump

De voormalige Republikeinse gouverneur van New Jersey, Chris Christie, maakte eerder deze maand ook al een opmerking in die richting. Hij ging zelfs nog verder door te stellen dat een stem voor Trump eigenlijk ook een stem voor Harris is, omdat Biden Trump zal verslaan en daarna “vermoedelijk in functie zal sterven”.

Volledig scherm Chris Christie. © AP

Opmerkelijk is dat de Republikeinen voorlopig niet veel problemen maken van de leeftijd van Trump, die met zijn 76 jaar maar vier jaar jonger is dan Biden en ook een tweede verblijf in het Witte Huis ambieert.

Volgens de lijfarts van Biden is de huidige president echter in een uitstekende gezondheid. In zijn gezondheidsbulletin van februari staat dat de president vijf keer per week sport en dat zijn ergste kwalen zure oprispingen en een ietwat verstijfde manier van lopen zijn. Trump - voorlopig de topfavoriet bij de Republikeinen - houdt van fastfood en heeft last van overgewicht.

Argument

Biden zei afgelopen woensdag voor het eerst sinds hij zijn kandidatuur stelde iets over het argument van zijn leeftijd. Hij zei dat hij er hard over had nagedacht voor hij zijn nieuwe campagne lanceerde. “Mensen zullen een race zien en ze zullen beoordelen of ik het in me heb of niet. Ik verwacht dat ze er goed over zullen nadenken. Ik zou dat ook doen. Ik heb hard nagedacht voor ik mijn kandidatuur heb gesteld. Ik voel me goed en ik ben enthousiast over mijn vooruitzichten.”