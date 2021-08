Republikeinse politici vragen ontslag van Biden: “Nog nooit zo’n incompetente president gezien”

Na de explosies op de luchthaven van Kaboel vragen verschillende Republikeinse politici om het ontslag van de Amerikaanse president Joe Biden. De Democratische president moet ofwel zelf opstappen ofwel uit zijn functie worden ontheven via een impeachmentprocedure, zo vat de conservatieve zender Fox News de verklaringen van de oppositieleden samen. “De crisis in Afghanistan is het meest gênante dat ons land ooit is overkomen”, zei voormalig president Donald Trump.

"Joe Biden heeft bloed aan zijn handen", schrijft Elise Stefanik, de nummer drie van de Republikeinse partij, op Twitter. Ook Nikki Haley, gewezen ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties, stelt dat Biden na de aanslag van donderdag niet langer kan aanblijven

Fox News citeert nog enkele andere Republikeinse volksvertegenwoordigers die de oproep steunen. Zo stelt het Texaanse congreslid Ronny Jackson op Twitter dat "het moment is aangekomen om Biden te impeachen wegens grove nalatigheid in Afghanistan". "We verdienen beter dan iemand die halsstarrig de ergste crisis in jaren negeert.”

“We hebben nog nooit zo’n incompetente president gezien, we hebben nog geen president zich zien overgeven aan een vijand zoals Joe Biden heeft gedaan", zei de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich. “En hij heeft een 7de-eeuwse stamgroep toegestaan om het machtigste land van de 21e eeuw te verslaan. Het is een verbazingwekkende uitkomst.”

Speciale hoorzittingen

“Als het Congres echt om Amerika geeft en Amerika op de eerste plaats wil zetten in plaats van partijpolitiek, dan zou zowel het Huis als de Senaat speciale hoorzittingen moeten houden en echt proberen de waarheid te achterhalen", aldus Gingrich nog. “Ten tweede zou ik erop aandringen een hele groep mensen te ontslaan. Je kunt de president niet ontslaan, maar wel de nationale veiligheidsadviseur, de staatssecretaris, de minister van Defensie, de voorzitter van de Joint Chiefs, de commandant van het Centraal Commando...” besloot Gingrich.

Ook voormalig president Donald Trump laat van zich horen. Trump verklaarde gisteren tijdens een exclusief interview voor het programma ‘Hannity’ dat de crisis in Afghanistan het resultaat is van “de domste stap ooit, misschien wel in de geschiedenis van ons land”. Trump zei ook dat Biden zich laat omringen door ‘woke’ generaals die hun prioriteiten hebben verschoven van nationale veiligheid naar liberale politiek.

Quote Dit is vanuit militair oogpunt het meest gênante dat ons land ooit is overkomen. We worden geleid door mensen die geen idee hebben wat ze doen Voormalig president Donald Trump

“Dit is vanuit militair oogpunt het meest gênante dat ons land ooit is overkomen. We lijken dwazen voor de hele wereld, we zijn zwak, we zijn zielig, we worden geleid door mensen die geen idee hebben wat ze doen,” haalde Trump ook nog uit.

“Ze nemen de militairen weg en dan zeggen ze dat ze de mensen zullen weg brengen, en dan ineens komen de Taliban binnen. We hadden de Taliban zo onder controle dat ze niet zouden zijn bewogen zonder onze goedkeuring te krijgen. We hadden een ongelooflijke overeenkomst”, aldus Trump nog. “Onze soldaten zijn in enorm gevaar", waarschuwde Trump ook. “Ik denk dat vliegtuigen die in en uit het het land vliegen in gevaar zijn. De Taliban hebben de beste uitrusting, beste raketten, beste tanks en helikopters, Rusland wil ze omdat omdat we veel superieure technologie hebben, en ook China wil ze,” waarschuwde Trump.