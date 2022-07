Republikeinse partij waarschuwt Trump: “Als je voor presidentschap gaat, betalen wij je juridische kosten niet meer”

Oekraïens tegenoffen­sief in Cherson wint aan kracht

Het Oekraïense tegenoffensief in de oblast Cherson, in het zuiden van het land, neemt volgens de Britse inlichtingendiensten toe aan kracht. “Hun strijdkrachten hebben erg waarschijnlijk een bruggenhoofd opgericht ten zuiden van de rivier Inhoelets, die de noordelijke grens vormt van het door Rusland bezette Cherson”, aldus het Britse ministerie van Defensie. De Inhoelets is een zijrivier van de Dnjepr.

10:58