Republikeinse leider Mitch McConnell herkozen in Senaat

PORTRET. Mike Pence, de vicepresi­dent die eigenlijk veel te vroom is voor Trump: “Er zou in de politiek geen plaats moeten zijn voor persoonlij­ke aanvallen”

0:36 Christenen geloven in mirakels en maar goed ook. Anders kon Mike Pence nooit door één deur met Donald Trump. De vicepresident is zó vroom, dat hij vier jaar geleden uit de verkiezingsrace wilde stappen toen Trump op de uitspraak “grab them by the pussy” was betrapt. Maar na een dag van bidden en de zegen van zijn vrouw bleef Pence aan boord.