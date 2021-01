Republikeinse leider McConnell geeft Trump schuld van bestorming Capitool

De Senaat voert wellicht binnenkort een procedure tegen Trump, nu het Huis van Afgevaardigden hem vorige week voor een tweede keer aangeklaagd heeft. Zodra het artikel over de impeachment van het Huis naar de Senaat is gestuurd, kan het proces beginnen. Voor een veroordeling is een tweederdemeerderheid vereist. Het is onduidelijk hoeveel Republikeinen met de Democraten zullen meestemmen. Als Trump wordt veroordeeld, kan hij geen kandidaat meer zijn voor het presidentschap van de Verenigde Staten.