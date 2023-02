Republikeinse kiezers weinig enthousiast over nieuwe termijn Trump, Democraten nog minder verheugd over nieuwe termijn Biden

Onder Democratische kiezers is er weinig enthousiasme voor een tweede termijn van president Joe Biden: 52 procent van hen vindt immers dat de president zich niet opnieuw kandidaat moet stellen. Ter vergelijking: onder de Republikeinse kiezers is 40 procent van mening dat Donald Trump zich moet onthouden van een nieuwe kandidatuur. Dat blijkt dinsdag uit een peiling van Reuters/Ipsos die vorige week werd afgenomen onder 4.408 respondenten.

President Biden heeft nog niet officieel bekendgemaakt of hij zich opnieuw kandidaat stelt voor de verkiezingen van 2024, maar de verwachting is dat er aan Democratische zijde geen andere kandidaten zullen opstaan als hij besluit om voor een tweede termijn te gaan. Bij de tussentijdse Congresverkiezingen in november deden de Democraten het onder Biden immers beter dan verwacht. Hoewel ze de controle verloren over het Huis van Afgevaardigden, behielden ze wel de meerderheid in de Senaat. Strategen binnen de Democratische partij hebben er vertrouwen in dat de Democratische kiezers Biden opnieuw zullen steunen zodra hij zijn kandidatuur aankondigt.

Volgens Jennifer Holdsworth, strateeg binnen de Democratische partij, weerspiegelt de Reuters/Ipsos-peiling het onjuiste, door de media gestuurde, verhaal dat Biden (80), te oud is voor een tweede termijn. “Ik denk dat het volledig overdreven is,” aldus Holdsworth. “De meeste gewone Democraten die ik spreek zijn uiterst tevreden over de prestaties van deze regering.”

Biden hecht naar eigen zeggen weinig belang naar opiniepeilingen. “Ken je één opiniepeiling die tegenwoordig accuraat is?”, vroeg hij vorige week nog aan een journalist.

Volledig scherm Voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley. © Getty Images

Mogelijke concurrenten

Biden en Trump voerden in de peiling elk het veld van potentiële kandidaten van hun eigen partij aan, maar geen van beide krijgt de meerderheid van hun kiezers achter zich. Bij de Democraten kiest 35 procent van de kiezers voor Biden, bij de Republikeinen geeft 43 procent van de kiezers de voorkeur aan Trump.

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida die in het hele land aan populariteit wint met zijn focus op kwesties als ras en genderidentiteit krijgt de steun van 31 procent van de geregistreerde Republikeinen, en dat terwijl hij nog geen nationale campagne heeft gestart. DeSantis is nog niet officieel in de running, maar wordt wel aangemerkt als een belangrijke potentiële kandidaat.

Een aantal andere mogelijke Republikeinse kandidaten, zoals voormalig vicepresident Mike Pence en Nikki Haley kregen van de kiezers minder dan tien procent steun.

Aan Democratische zijde zou senator Bernie Sanders volgens de peiling 13 procent van de stemmen krijgen, mocht hij zich kandidaat stellen. Vicepresident Kamala Harris krijgt 12 procent en Pete Buttigieg 10 procent.

Volledig scherm Ron DeSantis © REUTERS

Bedreiging voor Biden

Zowel Trump als DeSantis zouden een bedreiging vormen voor de herverkiezingskansen van Biden, zo blijkt uit de Reuters/Ipsos-poll. Bij een hypothetische strijd tussen twee kandidaten krijgt Trump 42 procent van de geregistreerde kiezers achter zich, vergeleken met 39 procent voor Biden. Dat wordt beschouwd als een statistische gelijke stand, aangezien het geloofwaardigheidsinterval van de peiling vier punten in beide richtingen bedraagt.

Ook tussen Biden en DeSantis zou het nek-aan-nek zijn, met 38 procent voor de Democraat en 41 procent voor de Republikein. Opnieuw een statistisch gelijkspel.

Economie en leeftijd

Ondanks de lage werkloosheid en het stijgende consumentenvertrouwen blijft de Amerikaanse economie een rem op de populariteit van Biden. Slechts 36 procent van de geregistreerde kiezers in de peiling schaart zich achter Bidens aanpak van de economie, tegenover 42 procent een jaar eerder. “Er lijkt een kloof te zijn tussen hoe de economie presteert en de gevoelens die mensen uitdrukken aan de keukentafel”, aldus Holdsworth.

Biden, met 80 lentes de oudste president ooit in de VS, wordt door veel kiezers ook als te oud beschouwd. Volgens 51 procent van de Democratische kiezers is de fysieke tol van het presidentschap te zwaar voor hem.

Ter vergelijking: slechts een kwart van de geregistreerde Republikeinen is van mening dat Trump (76), die tijdens zijn ambtsperiode in het ziekenhuis werd opgenomen met Covid-19, fysiek niet geschikt is voor het presidentschap.