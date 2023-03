Republikeinse fractieleider Mitch McConnell in ziekenhuis na val

ANALYSE. De Republi­kein­se partij spat nog eerder uit elkaar dan dat Trump weer president wordt

Toegegeven. Ze is wat gewaagd, de voorspelling in de titel. Maar zoals de zaken er nu voorstaan, hebben de Republikeinen het meest te vrezen van Donald Trumps kandidatuur. Die dreigt de partij in de afgrond te duwen en de Democraten te verzekeren van nog eens vier jaar in het Witte Huis. We overlopen alle kansen en bekijken ook wie anders dan Joe Biden president zou kunnen worden voor die Democraten. Wordt het eindelijk een vrouw of misschien een astronaut?