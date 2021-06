Republikeinse baas van Amerikaanse post onderzocht door FBI

Na alle ophef: Amerikaan­se postdienst lanceert website over stemmen per brief

22 augustus Middenin de politieke strijd over de rol van de Amerikaanse postdienst USPS (United States Postal Service) bij de komende presidentsverkiezingen, heeft het bedrijf een uitgebreide website gelanceerd met informatie over stemmen per brief. Het raadt kiezers onder meer aan om hun ingevulde stembiljet minstens een week voor de deadline in hun staat op de bus te doen.