Republikeins parlementslid dat deelnam aan urenlange zitting, test positief op coronavirus

Obama: “Geweld aan Capitool was schande, maar geen verrassing” - Clinton: “Dit was binnen­lands terrorisme”

7:37 Oud-president Barack Obama vindt dat Donald Trump medeverantwoordelijk is voor de gewelduitbarsting bij het Capitool. Volgens Obama heeft zijn opvolger de mensen ertoe aangezet. In een verklaring wijst Obama daarbij op de ongefundeerde leugens door Trump over de uitslag van de presidentsverkiezingen. Trumps voormalige tegenstander Hillary Clinton noemt de bestormers van het Capitool “binnenlandse terroristen”.