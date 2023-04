Republikeinen stemmen voor wet rond schuldenplafond VS

State of the Union-toe­spraak Biden onthaald op boegeroep en gejuich: dit zijn de politieke prioritei­ten in VS

De Amerikaanse president Joe Biden hield vannacht zijn tweede State of the Union-toespraak. In deze jaarlijkse 'troonrede' voor leden van het Amerikaanse Congres blikt de president terug op het voorgaande jaar en maakt hij duidelijk wat zijn prioriteiten zijn voor de komende periode. Biden hield een pleidooi voor samenwerking over de partijgrenzen heen en belastingen voor de rijken en grote bedrijven, en haalde uit naar ‘Big Pharma’ voor de buitensporige kosten die ze aanrekenen voor medicatie. Zijn woorden werden soms op gejuich, dan weer op boegeroep onthaald. Een overzicht van de meest opvallende uitspraken en momenten.