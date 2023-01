Republikeinen raken het niet eens over voorzitter Huis van Afgevaardigden

Officieel is Kevin McCarthy de kandidaat voor de Republikeinen, die sinds de midterms van november de controle over het Huis van Afgevaardigden hebben overgenomen van de Democraten, zij het met een nipte minderheid van 222 zetels op een totaal van 435. McCarthy heeft 218 stemmen nodig, maar heeft concurrentie binnen de eigen rangen. De extreemrechtse vleugel van de partij schoof Andy Biggs naar voren. Als Biggs meer dan 4 stemmen haalt, is er dus geen meerderheid voor McCarthy.

In dat geval moet het Huis voor het eerst in 100 jaar opnieuw stemmen over een nieuwe voorzitter. Een echt draaiboek voor wat er dan kan gebeuren is er niet. In 1923 werd er negen keer achtereenvolgens gestemd tot een kandidaat het benodigde aantal stemmen achter zijn naam kreeg, in 1869 waren maar liefst 60 stemrondes nodig. In principe kan het Huis de werkzaamheden ook opschorten, maar ook daar zijn 218 stemmen voor nodig en de kans is klein dat de Democraten de Republikeinen aan die meerderheid zullen helpen. Zolang er geen voorzitter is, kan het Huis geen wetten stemmen en kunnen nieuw verkozen leden de eed niet afleggen.