Republikeinen onderzoeken aanklager verkiezingsfraudezaak Georgia

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn een onderzoek gestart naar de openbaar aanklager in de verkiezingsfraudezaak in de staat Georgia. Oud-president Donald Trump meldt zich in die zaak naar verwachting donderdag (lokale tijd) bij een gevangenis.

Trump en diens bondgenoten worden in Georgia strafrechtelijk vervolgd vanwege hun poging de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 ongedaan te maken. Er zijn “ernstige zorgen” over of aanklager Fani Willis mogelijk uit politieke overwegingen heeft gehandeld, aldus een brief die naar haar is gestuurd. De Republikeinse partij heeft de meerderheid in het Huis.

De brief is opgesteld door Republikein Jim Jordan, Trumps bondgenoot en voorzitter van de parlementaire commissie voor de rechtspraak. Daarin vraagt hij of Willis het onderzoek, dat op staatsniveau plaatsvindt, heeft gecoördineerd met het ministerie van Justitie en of ze landelijk belastinggeld heeft gebruikt. Trump wordt ook op landelijk niveau strafrechtelijk vervolgd.

“De landelijke overheid heeft substantiële interesse in het welzijn van oud-presidenten”, aldus Jordan in de brief. “En omdat deze voormalige president momenteel een kandidaat is voor het presidentschap, hebben de aanklachten betrekking tot een andere landelijk belang: een presidentsverkiezing.” Willis wordt door de ex-regeringsleider, die opnieuw president wil worden, beschuldigd van een politieke heksenjacht.