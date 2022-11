Republikeinen kondigen meteen onderzoek naar Joe Biden aan na winst in Huis van Afgevaardigden

De deals werden voornamelijk afgesloten door Bidens zoon Hunter, onder meer in China. Volgens klokkenluiders was Joe Biden er echter wel betrokken. “Dit is een onderzoek tegen Joe Biden”, zegt Comer. Het gaat om de vraag of de president zichzelf met buitenlands geld in een compromitterende situatie heeft gebracht en of hij een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. “Het onderzoek zal de hoogste prioriteit krijgen”, zegt Comer. Het onderzoek zal ook getuigenissen vragen van Hunter Biden en andere familieleden.