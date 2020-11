Republikeinen in strijdstaat Georgia rollen vechtend over straat: senatoren vragen ontslag partijgenoot die verkiezingen organiseerde

De twee Republikeinse senatoren van de Amerikaanse staat Georgia, David Perdue en Kelly Loeffler, hebben het ontslag gevraagd van hun partijgenoot Brad Raffensperger. Raffensperger is als staatssecretaris van Georgia de verantwoordelijke voor het verloop van de verkiezingen vorige week, waarbij Joe Biden als voorlopige winnaar in de staat uit de bus is gekomen. Volgens Perdue en Loeffler is er gefraudeerd, hun partijgenoot ontkent dat ten stelligste.

Meegaan in Donald Trumps - ongefundeerde - kritiek dat er massaal fraude gepleegd is ten voordele van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen en zo de bruggen met de Democraten opblazen, of toch het onvermijdelijke accepteren en Biden feliciteren als overwinnaar? Tegen dat moeilijke dilemma kijken veel Republikeinse politici vandaag de dag aan.

In Georgia liggen de interne meningsverschillen erover alvast open en bloot op straat. De beide politici die de staat op dit moment vertegenwoordigen in de Senaat in Washington DC, David Perdue en Kelly Loeffler, noemen de verkiezingen “een schande voor onze staat”. “De inwoners van Georgia zijn woedend, en terecht”, zeggen ze in een gezamenlijke mededeling. “Er moet transparantie en uniformiteit zijn in het verkiezingsproces. Dat is niet zo moeilijk. Dit is niets partijdig. Dit is Amerikaans. Als er fouten zijn gebeurd, moeten die vermeld worden, ook al gebeurden ze in onze eigen partij. Er zijn in de verkiezingen in Georgia te veel fouten gebeurd, en de huidige verkiezingen hebben de problemen nu onder nationale belangstelling gebracht.”

Runoff

Zowel Perdue als Loeffler moeten op 5 januari waarschijnlijk opnieuw aan de bak omdat ze geen 50 procent van de stemmen behaalden bij de Senaatsverkiezingen afgelopen dinsdag. Als die uitslag officieel bevestigd wordt, volgt er een runoff, een tweede ronde waarin ze het enkel tegen hun Democratische tegenstrevers zullen opnemen. Van hun winst of verlies zal uiteindelijk de volledige controle van de Senaat afhangen: als ze beiden hun zetel verliezen, zijn de Republikeinen ook hun meerderheid kwijt. Elke partij zal dan 50 zetels hebben, en de nieuwe vicepresident, Kamala Harris, krijgt dan de doorslaggevende stem.

De inzet is dus gigantisch, en mogelijk hopen de twee een runoff nog te kunnen vermijden door twijfel te zaaien over de uitslag van vorige week. Beide senatoren spreken in hun mededeling over “een onaanvaardbaar mismanagement en gebrek aan transparantie door de staatssecretaris”, die nochtans van hun eigen partij is. “Hij heeft de inwoners van Georgia in de steek gelaten, en moet onmiddellijk aftreden”. Concrete bewijzen of zelfs maar aanwijzingen voor eventuele fraude gaven Perdue en Loeffler niet.

Hertelling

Raffensperger is als staatssecretaris verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezingen in Georgia. Een staatssecretaris in de VS is na de gouverneur en vicegouverneur de derde belangrijkste politicus van een staat. Volgens Raffensperger waren de verkiezingen van vorige week de meest transparante ooit, en hebben waarnemers van beide partijen alles netjes in het oog kunnen houden. De eerste rechtszaken die de Republikeinen al hadden aangespannen, zijn bovendien al afgewezen.

Wie de presidentsverkiezingen in de staat heeft gewonnen, ligt een week na datum wel nog altijd niet vast. Zittend president Trump lag lang op kop in de ooit traditioneel Republikeinse staat, maar door de laat getelde poststemmen uit onder andere grootstad Atlanta, nam Democraat Joe Biden uiteindelijk de leiding. De president-elect ligt momenteel 12.337 stemmen voor op Trump, op een totaal van ongeveer 5 miljoen stemmen. Geen enkele Amerikaanse zender heeft de 16 kiesmannen van de staat al aan Biden toegewezen.

Raffensperger kondigde aan dat er door het minieme verschil al sowieso een hertelling komt, maar ontkent dus ten stelligste dat er gefraudeerd is, zoals het Trump-kamp nu al een week zegt over alle strijdstaten waar Biden het haalde.

Volledig scherm Senatoren Kelly Loeffler en David Perdue, hier samen in juli van dit jaar. © REUTERS

“Ik doe mijn plicht”

De staatssecretaris is dan ook niet van plan in te gaan op de oproep van zijn partijgenoten. “Laat me beginnen met te zeggen dat dat niet zal gebeuren”, repliceerde hij in een publieke verklaring.

“De kiezers van Georgia hebben mij aangesteld, en de kiezers zijn diegenen die mij kunnen ontslaan. Als staatssecretaris zal ik elke dag blijven vechten voor eerlijke verkiezingen in Georgia, zodat elke legale stem telt, en elke illegale stem niet. Ik weet dat de emoties momenteel hoog oplopen. Als ik senator Perdue was, zou ik ook kwaad zijn. En zowel de twee senatoren als ikzelf zijn niet blij met de mogelijke uitslag van onze president. Maar als staatssecretaris doe ik mijn plicht. Als Republikein ben ik ook bezorgd over onze meerderheid in de Senaat. Ik raad senatoren Perdue en Loeffler dan ook aan zich daar op te focussen.”

